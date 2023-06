Wat doe ik met een kratje Juup en contant geld in mijn noodpakket?

El Allouchi weet hoe het is om Emmen uit te schakelen: ‘Ik denk echt dat NAC een goede kans heeft’

Woensdag zag hij zijn oud-ploeggenoten verliezen van FC Emmen, maar als er één iemand is die weet hoe een overwinning smaakt in Drenthe, dan is het oud-NAC’er Mounir El Allouchi wel. De middenvelder besliste in 2021 vanaf de stip de kraker in de halve finale van de play-offs.