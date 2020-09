Wat als ik een begrafenis heb over de grens? En vier andere vragen én antwoorden over ‘oranje’ België

WEST-BRABANT - Nederland heeft heel België op oranje gezet. Wat betekent dit? En moeten we nu in thuisquarantaine na een bezoekje aan onze zuiderburen?

1. Wat is er aan de hand?

Er lag al een negatief reisadvies voor Antwerpen, Brussel en omgeving. Dit is verder aangescherpt omdat België beperkingen heeft ingesteld voor Nederland, vanwege de oplopende besmettingen in ons land. Zo staan Utrecht en Noord- en Zuid-Holland op rood.

Voor West-Brabant betekent dit alles: niet-noodzakelijke reizen naar de zuiderburen worden afgeraden. België adviseert Brabanders die tóch de grens over komen, zich preventief te laten testen en in zelfquarantaine te gaan. Wie langer dan 48 uur blijft, moet vooraf ook een formulier invullen.

2. Moet ik na een bezoek aan België in thuisquarantaine?

Het ligt eraan waar je geweest bent. Wie het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Antwerpen of de provincies Luik en Waals-Brabant bezoekt, krijgt bij terugkeer in Nederland het advies om tien dagen in quarantaine te gaan. In die regio's ligt het aantal besmettingen hoog. Wie een ander gebied bezoekt, hoeft niet in thuisisolatie.

3. Wat als ik een bruiloft heb over de grens, of in België werk?

,,Funshoppen of op vakantie gaan, zijn logischerwijs niet-noodzakelijke reizen”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Maar er is ook een ‘grijs’ gebied. Een bruiloft van je dochter, bezoek aan je zieke oma? ,,Het advies is: bedenk zelf of het écht nodig is.” Het is moeilijk dicht te timmeren met regels, zegt ze. ,,Op elke regel zijn zo drie uitzonderingen te bedenken. We doen een appel op het gezonde verstand.”

Volledig scherm Marcel Deryckere van VNO-NCW: ‘Als wat écht noodzakelijk is door kan gaan, verwacht ik dat het ordentelijk verloopt’. © Marcel Otterspeer/Pix4Profs

Datzelfde advies geldt voor bedrijven. Grensarbeiders en chauffeurs van goederen- en vrachtverkeer die korter dan 48 uur in België blijven, lopen niet tegen beperkingen aan.

Marcel Deryckere van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland: ,,Er zullen afspraken gecanceld moeten worden. Maar als wat écht noodzakelijk is door kan gaan, verwacht ik dat het ordentelijk verloopt.” Wel leeft onder werkgevers de vrees dat de grenzen sluiten, zoals België dit voorjaar deed: ,,Daar krijg ik af en toe appjes over: ‘Het zal toch niet dat..’.”

4. Is er een kans dat de grenzen weer dichtgaan?

Bij een volgende uitbraak, zal België dit niet meer doen. Althans, dat beloofde de Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken deze zomer na topoverleg in Baarle-Nassau: ,,We hebben geleerd dat onze landen zo met elkaar verbonden zijn, dat een tweede keer de grenzen sluiten niet gaat.”

Volledig scherm Controles dit voorjaar tussen Nederlands en België, toen de grenzen helemaal dichtgegooid waren. © Archieffoto Tonny Presser/Pix4Profs

5. Wie houdt in de gaten of reizigers zich aan de regels houden?

Er wordt niet aan de grens gecontroleerd, reageert de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Of België controles uitvoert, is onduidelijk. De woordvoerder van het ministerie was gistermiddag niet bereikbaar voor een reactie.

Daarnaast is het de vraag of iedereen zich bij terugkomst in Nederland aan de quarantaineregels houdt. Isolatie is een ‘zeer dringend verzoek’, er zijn (voorlopig) geen sancties aan verbonden. Het kabinet en de GGD’s doen ook hier vooral een beroep op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand.

