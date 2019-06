Was het een verkenningstocht of is de bever echt geland in Breda-Zuid?

Boswachter Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer sluit het eerste zeker niet uit. Er zijn meer recente meldingen: twee weken terug nog zag Hoefakker een bever in de Aa of Weerijs, in het Zaartpark. Terwijl de knager ook zuidelijker in Breda is gezien, bij de Reeptiend, in het Markdal. En in april nog deed de boswachter melding van een bever-stelletje in een nog verse burcht in de Vierde Bergboezem, in het Haagse Beemdenbos. De eerste omgeknaagde bomen zijn daar sinds vorig jaar lente een feit. ,,Als een territorium bezet is kijken ze verder”, zegt Hoefakker.