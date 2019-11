Warmtenet Breda wordt weer stukje verder uitgebreid

Intussen is al een op de vijf huishoudens in Breda aangesloten op het netwerk. Het nieuwe deel kan worden gebruikt voor het verwarmen van nog eens vijfduizend woningen en honderd bedrijven.

Het bestaande systeem heeft volgens energieleverancier Ennatuurlijk al een miljard kubieke meter gas bespaard. Het nog aan te leggen deel, dat de naam Warmtesingel heeft gekregen, is goed voor een besparing van nog eens zeven miljoen kuub aardgas per jaar.

De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2-neutraal zijn. ,,We werken met veel partijen samen om Breda steeds duurzamer te maken, onder andere met Ennatuurlijk in verband met het warmtenet’’, meldt wethouder Greetje Bos (Energie, VVD) in een persbericht. ,,Ook onze eigen panden worden steeds duurzamer. Daarbij wegen we telkens allerlei duurzame alternatieven tegen elkaar af. Bij de brandweerkazerne aan de Tramsingel is bijvoorbeeld gekozen voor het warmtenet.”