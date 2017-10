Warmoezerij Wolfslaar presenteert haar eerste wijn

“Met de oogst van vorig jaar kunnen we 50 flessen vullen. Dit jaar is de oogst groter en mooier dan in 2016. Vorige week hebben we 80 kilo druiven geplukt, dat worden zo’n 75 flessen”, rekent Olga Kroes, die met haar partner Jac veel tijd steekt in de warmoezerij, die louter bestaat dankzij vrijwilligers, 18 in totaal, en sponsoren. Rankhouders, die een wijnstok geadopteerd hebben, krijgen zondag een fles, appellation d'origine controlée.