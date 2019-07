Warm welkom voor nieuwe burgemeester Joyce Vermue (34) in Zundert

ZUNDERT - Joyce Vermue is woensdagavond geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Zundert. In de bijzondere raadsvergadering wachtte Vermue (net 34 geworden) een warm welkom. Commissaris van de koning Wim van de Donk, enkele collega-burgemeesters en vertegenwoordigers van de Zundertse politiek spraken haar toe.

Niet verrassend ging het daarbij vooral over Vermues leeftijd, met voldoende kwinkslagen. Zelf was ze in haar 'maiden speech' vooral serieus: "Zundert is een plek waar ik me thuis ga voelen", sprak ze met onmiskenbaar Zeeuwse tongval. "Uit het DNA-boek van de gemeente blijkt de combinatie van Zeeuwse zelfredzaamheid en Vlaamse vriendelijkheid.”.

“De komende periode richt ik me, naast mijn normale werkzaamheden, vooral op kennismaking. Met de kernen en met de buurtschappen, in aanloop naar het bloemencorso. Ik nodig de leden van de gemeenteraad mij mee te nemen naar plekken waarop ze trots zijn en waar uitdagingen liggen. Ik nodig hen ook uit om samen met mij voor een vereniging of een ander maatschappelijk doel als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken."

Twee opdrachten

Van alle opdrachten die haar te wachten staan, pikte Vermue er twee uit. "Bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving zie ik als één van mijn belangrijkste opgaven." En als tweede: "We zoeken de samenwerking omdat we in gezamenlijkheid met andere gemeenten tot een beter resultaat voor Zundert kunnen komen. Samenwerking op een grotere schaal dient te allen tijde te leiden tot toegevoegde waarde lokaal."

Het was de toon die je van een nieuwe burgemeester mag verwachten. Net zoals je van de andere sprekers op luchtigheid kon rekenen. Zo heette burgemeester Joerie Minses (38) van Alphen-Chaam haar welkom namens de burgemeesterskring West-Brabant: "Onze adviezen zijn kosteloos, maar wel waardevol", lachte hij. "Daarnaast hebben we je meteen lid gemaakt van het speciaal genootschap van burgemeesters onder de 40 jaar. Je zit al in de WhatsApp-groep. Het vak van burgemeester zie ik eigenlijk als een kunst. Die kunst zit hem vooral in kleine dingen, vind ik."