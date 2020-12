Warm ‘Bakkie Troost’ brengt Bredanaars thuis en op ‘TeeVee’ in winterse lockdown samen

Het is, zoals de Bredase theatermaakster Heleen van Doremalen het noemt: ‘Bakkie Troost 2.0'. Een winterse versie van het initiatief dat zij en de Bredase zangeres Mirjam Sengers in maart, tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ begonnen.

Huisnummerbingo

Volledig scherm Bakkie Troost in maart met Heleen van Doremalen (l) en Mirjam Sengers (r) © Pix4Profs-Ron Magielse Destijds trokken de twee met een riksja door de wijken van Breda. Met een kort theatraal programma vol liedjes en interactieve onderdelen als een huisnummerbingo, brachten ze even wat afleiding, troost, aan al die mensen die van het ene op het andere moment opeens thuis zaten.

Hoewel Bakkie Troost zich vanaf het begin op een breed publiek richtte, werd de aandacht langzaam verlegd naar meer kwetsbare groepen. Ouderen bijvoorbeeld, die zelfstandig thuis wonen. ,,Juist voor hen bleek het fijn om via ons weer even vanaf het balkon of vanuit de voortuin, contact te hebben met de buren.”

Winterse kou

Dat contact staat nu het winter is en Nederland opnieuw in een lockdown is, onder druk. ,,En hoewel we nog steeds fysiek blijven optreden, maakt de kou, waardoor mensen minder makkelijk op het balkon gaan staan, dat we daarnaast iets nieuws gaan brengen.”

Dat is, met steun van Perfetti van Melle en de gemeente Breda (die het opnam in het programma Winterlicht Breda), Bakkie Troost 2.0 geworden. Met tal van activiteiten worden Bredanaars verleid met elkaar in contact te komen.

Bakkie Troost TeeVee

Alles komt samen in een tweewekelijks televisieprogramma op BredaNu. Bakkie Troost TeeVee. Opgenomen in de professionele studio in de Avenue. De eerste uitzending, met burgemeester Paul Depla als centrale gast, is dinsdag, vanavond, om 18.00 uur te zien.

De activiteiten zelf zijn heel divers, vertelt Van Doremalen. Allemaal gericht op het samenbrengen van Bredanaars. Om even wat afleiding te bieden en te voorkomen dat mensen zich eenzaam voelen.

Digitaal buurthuis

Hoe? ,,Nou bijvoorbeeld met een ouderwetse briefcorrespondentie tussen Bredanaars", zegt Van Doremalen. En met: ,,Bakkie Troost Belt, met een grappig telefoongesprek.” Er is Bakkie Troost Fietst. ,,Dan kan iemand ons vragen ergens met de riksja heen te fietsen. Via een computerverbinding is dat te volgen.” En: ,,We beginnen een digitaal buurthuis, waar via zoom van alles is te doen.”

Zo is er nog veel meer. Met? ,,Ja, voor de digitale begeleiding regelen we vrijwilligers.” Zodat iedereen mee kan doen. Ook ouderen die niet goed overweg kunnen met de computer. ,,Dat mag geen belemmering voor contact zijn.”