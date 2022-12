Waren pontons in Spanjaardsgat écht te duur? ‘Wij worden onterecht neergezet als boeman’

Bavel blij met voorkeur plek voor mfa: ‘Maar er ligt nog een stevige financiële uitdaging’

BAVEL - Dé opsteker die het dorp hard nodig had. Zo omschrijft dorpsraadvoorzitter Arnoud Klep de voorkeur die is uitgesproken voor een multifunctionele accommodatie (mfa) voor Bavel in het dorpshart (Lange Vore). ,,Financieel ligt er nog een opgave, maar Bavel staat klaar daar positief over mee te denken.”

8:00