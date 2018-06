Wapenstok voor Bredase boa's is 'zeer wenselijk'

BREDA - Het is 'zeer wenselijk' dat de boa's in Breda weer kunnen beschikken over een korte wapenstok om zich te kunnen verdedigen tegen agressieve personen. Dat schrijft het college van B&W in een antwoord op vragen van de VVD-fractie.

De vragen waren gesteld naar aanleiding van berichten in landelijke media over boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die soms in gevaarlijke omstandigheden moeten werken.

Volgens het college komen boa's, zoals parkeerwachter en boswachters, ook in Breda met agressie in aanraking. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 29 incidenten geteld, waarbij in totaal 61 boa's waren betrokken (er wordt vaak in duo's of drietallen gewerkt). Dat heeft tot acht meldingen bij de politie geleid en tot drie aangiften.

Ook hebben boa's dertien keer gebruik gemaakt van de bodycam, die ze kunnen aanzetten op het moment dat zich een gevaarlijk situatie dreigt voor te doen. De proef met de bodycam loopt ruim drie maanden, maar dat is volgens het college nog te kort om uitspraken over de proef te doen.

De VVD suggereerde in de vragen dat boa's uitgerust zouden kunnen worden met wapenstokken, pepperspray of een stroomstootwapen. Die laatste twee opties ziet het college minder zitten door de effecten van die wapens en de medische behandelingen die er mee gepaard kunnen gaan.