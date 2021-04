Wanneer beslist Breda nou eindelijk eens over de culturele hotspot in de Belcrum?

Parkzicht zet hoopvol terras buiten en wacht op de eerste gasten: ‘In goed gesprek met brouwerij’

28 april BREDA - Uitbater Kris van Nieuwland (32) is er klaar voor. Het is klokslag 11.00 uur en de kroegbaas tikt de minuten af naar de opening van zijn terras. Café Parkzicht bij het Wilhelminapark in Breda (tegenover de beroemde Poolse tank) ontvangst zo de eerste gasten. Ten teken van hoop: de horeca snakt naar het einde van de coronatijd. De strubbelingen met bierbrouwer AB InBev zijn op deze dag even geparkeerd.