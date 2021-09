Wanhopige Lyubomir slaapt niet langer op de bank: Etten-Leurs gezin neemt Avans-student in huis

Avans zoekt voor internationale studenten in Breda 64 kamers, Breda University of Applied Sciences (BUas) nog 65. ,,Maar naar aanleiding van het artikel in BN DeStem van vorige week over ons tekort, hebben we meerdere kamers aangeboden gekregen. Onze housing buddy is daar nog mee bezig’’, vertelt een woordvoerster van BUas.