‘Wandelroute Mastbos Breda is ideaal, want scheelt vijf graden met stadscentrum’

BREDA – Een wandelroute voor ieder seizoen. Staatsbosbeheer heeft wandelingen door Nederland geselecteerd als aanraders. De belevingsroute door het Mastbos is er een van deze zomer. ‘Mastbos is koeler, heeft veel horeca en nu zie je de vleesetende Zonnedauw’

In totaal gaat het om 35 wandelingen door Nederland. Volgens de boswachters zijn er vijf zeer geschikt om juist deze zomer te wandelen. Waaronder de Belevingsroute van 6,8 kilometer in het Mastbos in Breda. Deze wordt aangeraden in de zomer te bewandelen.

Eeuwenoude lanen

Boswachter Floris Hoefakker is trots dat het Mastbos uitverkozen is: ,,Het rondje door het bos gaat langs eeuwenoude lanen en een vlonderpad over de heide. Ook zijn er cultuurhistorisch interessante elementen te zien, zoals een houtvijver die is gegraven om boomstammen mee te verduurzamen. Het is een afwisselende wandeling, die het beste beeld van het bos geeft’’

Seizoenen

Alle 35 boswachterspaden lopen in een rondje van tenminste vijf kilometer en zijn samengesteld door de boswachter. Het opvallende aan de boswachterspaden is dat boswachters voor elk van de vier seizoenen de mooiste routes van dat seizoen selecteren. Dus de wandelaar komt op het juiste moment op de meest bijzondere plekjes.

Waarom moeten we in de zomer in het Mastbos zijn? Hoefakker: ,,Als je kijkt op de hittekaart, zie je dat het soms wel vijf graden koeler is in het bos ten opzichte van het stadscentrum. Met deze hitte een verademing.”

Vleesetende plant

Opvallend in de natuur deze zomer is de vleesetende Zonnedauw. Deze bloeit momenteel en is zichtbaar op deze route. ,,Ook zie je zonnende hagedissen op het pad”, aldus Hoefakker.

Naast deze natuurverschijnselen en de koelte heeft het Mastbos nog twee redenen om deze zomer te bezoeken. Hoefakker: ,,het bos is makkelijk toegankelijk. Zowel per auto als met de fiets of bus. En een groot voordeel is dat er in dit recreatiegebied veel horeca zit.”

Gratis

Naast het Mastbos zijn deze zomer onder meer geselecteerd: het Vennenrondje van 5,1 kilometer in Heeze-Leende en een route van 16 kilometer in Kootwijk op de Veluwe.