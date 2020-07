Wandelgroepen alleen voor ANWB-stelletjes? Onzin, zegt deze Bredase club

Parilla van Blitterswijk (29) wil wandelen voor iedereen aantrekkelijk maken. Ze is fulltime bezig met haar wandelclub, die richting de honderd leden gaat, en schakelde de hulp van haar vriendin Jikke Roefs (30) in.

Zo’n drie jaar geleden dacht Van Blitterswijk: laat ik een Facebook-event oprichten voor een wandeltochtje door Breda. Ze wilde kijken of er animo zou zijn, ze was zelf aangestoken met het wandelvirus door haar vriendin. Dat bleek: zestig mensen gingen mee met BredaWandelt. Zo’n honderd betalende leden, vier wandeltochten per week door de stad en één per maand in de natuur.

Quote Met onze wandelin­gen leren mensen de stad op een andere manier kennen Parilla van Blitterswijk , BredaWandelt

Stevig tempo

,,Ontmoeten staat bij ons centraal. Daarnaast leren onze leden de stad op een andere manier kennen. Elke wandeling heeft een onderwerp, dat kan een lokale horecaondernemer zijn, een straat of monument”, vertelt Van Blitterswijk, die zelf een voorliefde voor geschiedenis heeft.

Deze avond lopen we richting Radio Pannekoek, dat op STEK gevestigd is. Ze geeft bij het startpunt, De Teruggave, wat informatie over de bestemming. Dan gaan we in twee groepen op pad: de ene houdt een stevig tempo aan, de andere loopt rustiger.

,,Wij willen laten zien dat wandelclubs echt niet alleen voor ANWB-stelletjes zijn, die achter een vlag aan lopen.” De coronacrisis heeft het wandelen een boost heeft gegeven: wie heeft de roestige benenwagen de afgelopen maanden niet van stal gehaald?

Vooral gezellig

De meeste leden zijn tussen de 35 en 55 jaar. De 25-jarige Isa Baijens gaat voor het eerst mee. ,,Ik woon sinds twee jaar in Breda en wilde de stad beter leren kennen. En ik ontmoet hier nieuwe mensen.”

Quote Mijn man en ik wandelden altijd samen. Na zijn overlijden wilde ik er ook weer graag op uit Brigitte van Dijk , Wandelaar

Even verderop loopt Arno Heestermans (55). ,,Ik vind het vooral gezellig. Ik geniet ook van de andere initiatieven van Parilla en Jikke, zoals de kroegentocht onder de naam BredaWankelt en trips naar andere steden in binnen- en buitenland.”

Biertje, wijntje, chips

De vrolijke babbelaar Brigitte van Dijk (60) loopt mee vanaf het begin. ,,Ik ben geboren en getogen in Breda, maar heb door die twee meiden toch nieuwe stukjes leren kennen.” Ze werd lid nadat haar man overleed. ,,Wij wandelden altijd samen. Na zijn overlijden wilde ik er ook weer graag op uit.”

We lopen door het station, het Valkenbergpark en het centrum weer naar de Teruggave. Na zo’n 6,5 kilometer en vijf kwartier stappen komen we rond 21.00 uur aan. De avond wordt afgesloten met een biertje, wijntje, chips, gelach en gegrol. Van Blitterswijk: ,,Het is mijn droom om dit door heel Nederland te doen. We zijn al in gesprek met andere steden.”