Wandelen tussen de kippen op een zonnepark

TERHEIJDEN - Een gebied van 14 hectare met daarop 40.000 zonnepanelen dat ook aantrekkelijk moet zijn voor het publiek. Met wandelpaden, pluimvee, horeca, boerderijwinkel en educatief centrum. Zo moet het mega zonnepark in Terheijden er straks uit gaan zien. Het ontwerp van het park is vanavond gepresenteerd op een drukbezocte informatiebijeenkomst.



,,Het moet echt een belevingspark worden'', zegt Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief. ,,Er is vanalles mogelijk. Het park wordt openbaar gebied. Mensen kunnen er ervaren wat nieuwe energie en het winnen daarvan kan betekenen. Zo worden alternatieve vormen van energiewinning begrijpelijker en acceptabeler gemaakt.''

Burgerinitiatief Traais Energie Collectief (TEC) is begin vorig jaar opgericht met als doel van Terheijden op termijn het eerste energieneutrale dorp van Brabant te maken. Dat moet onder andere gebeuren met zonnepanelen op daken, een windmolen, warmte uit de aarde en door energie uit de Mark te halen.

Maar de grootste klapper in die klimaatvriendelijke route is gevonden in de realisatie van het mega-zonnepark aan de Bergen, langs de doorgaande weg naar Breda. Voor dat doel is een samenwerking aangegaan met de eigenaren van de grond, Kees en Anja van Oosterhout. Zij boeren niet meer actief en zochten een alternatief voor hun grond.

In de hoogte

Het is de bedoeling dat de 40.000 zonnepanelen in de hoogte worden geplaatst. ,,Op die manier creëren we ruimte daaronder die voor landbouwdoeleinden kunnen worden gebruikt'', aldus De Ridder. Hij denkt daarbij aan diervriendelijke verblijven voor pluimvee, zoals kippen, eenden, ganzen, parelhoenders en kalkoenen.



Het terrein waar de zonnepanelen worden geplaatst ligt tussen de Mark en het Wilhelminakanaal, op een steenworp afstand van de Grote Schans. Op zoek naar de juist inrichting van het driehoekige terrein, is gekeken naar voor de directe omgeving kenmerkende vormen. Het meest in het oog springend daarbij zijn de overal terugkerende vierhoeken van de schansen en forten. Het ontwerp is van Mothership, een Rotterdamse organisatie die kunstenaars en bedrijven samenbrengt. ​ "We gaan de schans zichtbaar maken in het park, met respect voor de omgeving en geïnspireerd door het verleden van Terheijden", zegt Jeroen Everaert van Mothership.

Zonneweide. Foto Mothership

Met zijn 40.000 panelen, goed voor bijna 10.000 megawattuur energie, moet het plan het grootste door burgers opgezette zonnepark van Nederland worden. Ter vergelijking: Zonnewijde in Breda telt 7.000 panelen (1.600 megawattuur).

Vergunning

De Ridder gaat ervanuit dat het park er medio 2019 staat. Voordat de aanleg kan beginnen, zal eerst de vergunning rond moeten zijn. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. ,,En de gemeente Drimmelen zal – dat is een provinciale voorwaarde – haar energiestrategie moeten vaststellen'', aldus De Ridder. ,,Ik beschouw 2018 als een papieren voorbereidingsjaar, zowel qua het verkrijgen van de vergunning als de financiering. Dan kunnen we begin 2019 de opdracht geven tot aanleg van het park. En dat duurt slechts enkele maanden.''





Investeren