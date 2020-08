Wandelen in een natuurgebied? Geen pretje: ook hier is de verdroging te merken

Terwijl ik aan het wandelen was, vroeg ik me af of het wel druk zou gaan worden, want het was er zo stoffig dat het eigenlijk geen pretje was om er te lopen. Ook hier is de verdroging goed te zien en al die hitterecordverbrekingen dragen daar zeker aan bij. Zandgrond Brabant lijdt enorm en ik houd mijn hart vast, want de verdroging gaat gewoon door.



In 2018 hadden we al van dergelijke hoge temperaturen en dit jaar gaat het opnieuw stevig de hoogte in met de graden Celsius. Er wordt dan geroepen, 'maar er zijn toch ook stevige regenbuien geweest'. Ja dat klopt, maar het water van die buien verdwijnt meteen naar de riolering of naar het te diep gelegen grondwater. Daarnaast wordt er te veel grondwater onttrokken en dus zakt dat grondwater ook nog eens dieper weg. Kortom; op de zandgronden zijn we onszelf aan het verdrogen.