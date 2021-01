Wandelen als medicijn tegen de coronadip

Mooie weer lokt wandelaars en fietsers naar Brabantse natuurge­bie­den, maar drukte valt mee

10 januari Door het mooie weer is het zondag, net als zaterdag, druk in veel Brabantse natuurgebieden. Maar té druk is het in de meeste gebieden niet, blijkt uit de Druktemeter van de provincie. Alleen de Kampina kan beter gemeden worden.