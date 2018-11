Wandelen Aa of Weerijs: routes langs onderschat gebied

ZUNDERT - De Aa of Weerijs kronkelt liefdevol Breda uit en gaat onder de A16 door langs Effen. Daar loopt hij nagenoeg synchroon aan de N263 langs Rijsbergen, richting Zundert om vervolgens het land te verlaten. Aggie van Dongen uit Zundert wandelt graag, maar ontdekte dat er helemaal geen wandelroutes zijn in het gebied. Zij presenteert nu het mapje Wandelen Aa of Weerijs; negen routes door het gebied, allen met een afstand van ongeveer twaalf kilometer.

Eigenlijk had ze er 250 laten drukken, maar de vraag naar het mapje bleek wat groter. 500 stuks heeft ze nu, vooralsnog alleen te verkrijgen via haarzelf en via een achttal horecapunten. Uiteindelijk zullen ze vast wel bij de VVV in Zundert komen te liggen. ,,Maar het is nu nog zo leuk om ze zélf te verkopen", klinkt het trots.

Groen Breda

Het mapje bestaat uit negen routes, vernoemd naar de landschappen die ze passeren. De Krochten, Lange Gooren, Laarheide, Stuivezand, Hazeldonk, Kaarschot, Krabbebossen, Trippelenberg en Mastbos. Iedere route in het mapje is feitelijk één A4'tje, met daarop de route in tekst, op kaart, de horeca en wat feitjes over het gebied. De routes leiden langs akkerland, bebossing, moeras en Mariakapelletjes en strekt zich uit tot in Breda. ,,Ik wilde zo min mogelijk stad of dorp bewandelen, maar de Aa of Weerijs gaat lang heel groen Breda in."

Krabbebossen

Persoonlijke favoriet is toch wel Krabbebossen. Zonder de andere routes te kort te willen doen, uiteraard. ,,Je komt tot dicht bij de snelweg. Je hoort deze, maar je ziet 'm niet. Het is daar prachtig, echt een gebied dat onderschat wordt." Deze route is overigens de enige zonder horeca onderweg, dus zelf koffie meenemen.

Veel gaat over privéterrein. De eigenaren hebben Van Dongen toestemming gegeven de stukken op te nemen. Maar: omdat eigenaren na verloop van tijd wellicht liever niet meer hebben dat wandelaars over het gebied lopen of omdat routes om andere redenen wijzigen, heeft Van Dongen een website in het leven geroepen: https://wandelen-aaofweerijs.nl. Hier zullen wijzigingen opgenomen worden; zij die de wandelroutes willen ondernemen doen er dan ook slim aan de website voor vertrek te raadplegen.

Van Dongen ontving van Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PRET) een Handdruk van 500 euro, omdat het initiatief Zundert nog verder op de kaart zet.

