Wachtlijst internationale schakelklas groeit, niet direct onderwijs voor deel jonge vluchtelingen

Geliefd pastoor en godsdienst­le­raar Ben Kortmann (93) overleden

BREDA - Veertien jaar lang was hij pastoor van de H. Laurentiuskerk in Breda. Veel Bredanaars zijn door Ben Kortmann getrouwd. Een prominente priester is op 93-jarige leeftijd overleden. Vrijdag is zijn uitvaart.

19 oktober