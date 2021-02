Wachten voor verkeerslicht in Breda kan leuker: speel ‘stoplicht-pong’

jong in... ‘In Zundert ken ik alles en iedereen’

7 februari ZUNDERT - Tara Mauritsz (16) is vaak verhuisd in haar leven, maar woont nergens liever dan in Zundert. Een plek voor jongeren om samen te komen mist ze wel. ,,Als we buiten zijn komen knorrige vrouwen meteen vragen of we alles wel opruimen, terwijl we dat altijd doen.”