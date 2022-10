Wachten op reddingsplan: nu geen zak geld voor met energiekosten worstelende clubs in Breda

BREDA - De nood is hoog, maar toch zullen buurthuizen, sportclubs en andere verenigingen in Breda nog een paar weken moeten wachten voordat er een plan ligt waarmee ze financieel door de winter worden geholpen.

,,Er komt een plan dat meer doet dan lukraak keuzes te maken”, zei wethouder Peter Bakker (energietransitie, GroenLinks) tijdens een raadsvergadering. Dat was nadat Peter Vissers, fractievoorzitter van Breda Beslist, liet weten dat bij sommige clubs en buurthuizen het water intussen aan de lippen staat vanwege de geëxplodeerde energiekosten.

,,Het is vijf over twaalf. Het is eigenlijk al te laat, beste collega’s”, zei Vissers tijdens de behandeling van de zogenoemde Bestuursrapportage. Volgens hem staat daarin dat niet al het geld dat de gemeente vorig jaar heeft begroot is gebruikt. Een deel daarvan, 3 miljoen euro, wil hij daarom inzetten als steun voor buurthuizen en sport- en cultuurverenigingen.

Plan is in de maak

,,De nood is hoog en we moeten hun continuïteit borgen. Er zijn clubs die er nu al van uitgaan dat de energierekening verzesvoudigd”, waarschuwde de Breda Beslist-voorman.

Quote Als we nu niets doen zitten de clubs straks in de kou Peter Vissers , fractievoorzitter Breda Beslist Helemaal waar, maar burgemeester en wethouders zijn al bezig met het maken van een plan om de energieproblemen aan te pakken, reageerde Thom Dijkstra, fractievoorzitter van GroenLinks. Daarbij worden bovendien ook eventuele landelijke maatregelen betrokken, dus volgens hem is het verstandig daar op te wachten.

Begrip voor ‘hoge nood’

Maar wachten is nu net het probleem, vindt Vissers: ,,Het college staat in de startblokken, maar de energierekening loopt nú op. Als we nu niets doen zitten de clubs straks in de kou.” PvdA-raadslid Rob Sips was desondanks niet te spreken over het voorstel: ,,Met alleen maar een zak geld zijn de verenigingen ook niet geholpen.”

Wethouder Bakker herhaalde dat hij, op nadrukkelijk verzoek van de raad, al bezig is met een plan. Hij heeft alle begrip voor de ‘hoge nood’ die er is bij de clubs. ,,Dus als er een is die het echt niet meer trekt, dan kunnen we een gesprek voeren en een afweging maken”, aldus Bakker. ,,Maar ik denk dat de verenigingen die hun financiën tot voor kort goed voor elkaar hadden, deze paar weken ook nog wel doorkomen.”

Uitgebreid steunplan

De wethouder beloofde dat het college in november met een uitgebreid steunplan komt. Bakker hield wel enigszins cryptisch een slag om de arm over de precieze datum van presentatie van het plan: ,,Ik weet niet of het lukt voor de behandeling van de Begroting 2023. Maar we kunnen begin november in ieder geval laten zien welke weg we hebben ingeslagen met het plan, als het er dan nog niet is.”