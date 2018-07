Waarschuwing voor nieuw fietspad langs Mark: bermen zijn nog niet klaar

Nee, er hebben zich nog geen ongevallen voorgedaan op het vernieuwde fietspad vanaf de landsgrens in Meersel-Dreef tot aan de Zandbergsraat in Meer. ,,De afwerking is nog in volle gang. Daardoor is het hoogteverschil op een aantal plaatsen tussen pad en berm wel 20 centimeter. Als je wandelt of fietst is het zaak op te letten'', zegt woordvoerder Guy Müesen van Hoogstraten.

Geen luxe

Vernieuwing van het pad was geen luxe, vindt de woordvoerder. ,,Er waren nogal veel hobbels en de grond was flink opgebroken. Aan de Nederlandse kant zag het er een stuk beter uit'', weet hij uit eigen ervaring.

Hoewel het pad aan Belgische kant 20 centimeter is verbreed, blijft het met twee meter toch een stuk smaller dan veel Nederlandse fietspaden. Er komt ook geen witte scheidingsstreep in het midden. Het stadsbestuur vraagt grotere groepen wielrenners die een hoog tempo willen rijden het pad te vermijden.

Volledig scherm Het wegdek van het fietspad langs de Mark is aan de Belgische kant vernieuwd. De bermen moeten nog worden afgewerkt. © Pierre Verbaeten

De aanleg van het wegdek begon in maart. Over een maand zijn ook de bermen gereed. Ook is dan te zien hoe de Vlaamse Milieumaatschappij net als aan Nederlandse kant de oude bochten in de rivier heeft uitgebaggerd. Eerder zijn al enkele bruggetjes aangepakt.

Expositie