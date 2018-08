Waarschijnlijk schoten gelost op begraafplaats in Breda

Getuigen belden rond 18.15 uur de politie dat ze schoten hoorden. Eenmaal ter plaatse was er niemand meer, maar de politie vond wel lege hulzen, wat als bewijs kan dienen dat er inderdaad is geschoten. Er lag echter geen bloed en er werden ook geen inslagen gevonden.

Volgens getuigen stonden er twee auto's, één met Nederlands en één met Belgisch kenteken. Die eerste werd iets later in Breda staandegehouden, al lag daarin geen vuurwapen. De bestuurder is kort aangehouden geweest, maar ontkende iets met de mogelijk schietpartij te maken te hebben. Hij is daarna weer vrijgelaten.