Waarom zit het Valkenberg vol? Omdat je voor je lol niet op de parkeerplaats van de Makro gaat zitten

video Hugo de Jonge bekijkt ‘innovatie­ve en snelle’ XL-prikloca­tie in Breda, die model staat voor de rest van het land

20:14 BREDA - Minister Hugo de Jonge heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de XL-vaccinatielocatie in de Bredase evenementenhal Breepark. De Jonge liet zich op de hoogte stellen van het innovatieve prikproces dat in Breda is geïntroduceerd en inmiddels model staat voor andere grote priklocaties in het land.