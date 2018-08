Waarom werd topcrimineel Lorsé niet meteen vastgezet?

Het duurde nu na de uitspraak - 12 jaar cel - bijna zeven weken voordat de veroordeelde Lorsé - bijnaam in het criminele milieu de zigeuner - kon worden aangehouden.

Schuil

Er kwam deze week een arrestatieteam aan te pas om de 73-jarige Lorsé uit een Roosendaals woning in de wijk Langdonk te halen. De Rotterdammer hield zich daar schuil sinds zijn veroordeling op 11 juli dit jaar.

De rechter acht bewezen dat voormalige drugsbaron in de zomer van 2014 zijn Roosendaalse schoonzoon in diens woonwagen op bed dood schoot en zijn lijk in het Markkanaal liet zinken.

Dossier

Het Openbaar Ministerie had in de rechtszaak 14 jaar geëist en tegelijkertijd de rechtbank om directe aanhouding van Lorsé gevraagd, gezien de ernst van de verdenking. Hij werd in het voorjaar van 2015 als verdachte aangehouden en zat welgeteld 197 dagen in voorarrest, maar mocht naar zijn Rotterdamse rijtjeshuis sinds het OM volgens de rechtbank nog niet voldoende bewijsmateriaal tegen hem had verzameld. De longkankerpatiënt nam na de uitspraak deze zomer de benen en verdween uit beeld.

Niet blij

Naar verluidt was het OM zacht gezegd niet blij met het besluit van de meervoudige kamer om 'de zigeuner' niet meteen aan te houden na de rechtszitting waarbij hij aanwezig was.

Het vergde nu van rechercheurs een wekenlange intensieve speurtocht langs onder meer woonwagencentra en recreatieparken om Lorsé uiteindelijk in Roosendaal in een gewone woning op te kunnen pakken door een op alles voorbereid arrestatieteam.

Lorsé, die altijd heeft ontkend dat hij zijn in drugs handelende schoonzoon John Wassink (45) op bed heeft doodschoten, verzette zich niet tegen zijn aanhouding.

,,Als hij meteen in juli was opgepakt, had dat man en macht veel werk bespaard", reageert een OM-medewerker, die begrijpt dat het in de publieke opinie raar gevonden wordt dat een tot zo'n zware straf veroordeelde eerst nog naar huis mag. ,,Maar dat besluit ligt aan de rechter en die oordeelde anders."

Waarom de rechtbank Lorsé eerder dit jaar direct na de rechtszaak liet gaan, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de rechtbank ligt het dossier Lorsé vanwege het hoger beroep nu bij het Hof in Den Bosch en die informatie is nu niet beschikbaar.

Publiek

Na zijn verdwijning uit Rotterdam, kwam de karakteristieke kop van Lorsé niet op de nationale opsporingslijst. Die beslissing lag wél bij het Openbaar Ministerie in Breda.

Zegt een woordvoerder: ,,Het OM had niet de indruk dat we het publiek nodig zouden hebben. Wij hadden nog lijnen uit te lopen met betrekking tot zijn verblijfplaats. Je moet zo'n besluit achteraf goed kunnen verantwoorden. Die opsporingslijst is een zwaar middel en dat zet je even in omdat het zo leuk staat."