Waarom we acuut moeten stoppen met het sneeuwruimen van ons stoepje

5 redenenBREDA - Met februari in aantocht ontvangt ons koude kikkerlandje ook de eerste serieuze sneeuwbuien van het jaar. Grote vraag hierbij is natuurlijk altijd: wie veegt wiens straatje schoon en welke asociale buur doet daar niet aan mee?

Toch zijn er genoeg redenen te bedenken om acuut te stoppen met al dat sneeuwgeruim. Hieronder staan er vijf.

1. Sneeuw vegen zorgt voor schijnveiligheid

Een schoongeveegd stoepje is niet alleen schoner, maar ook veiliger. Althans, dat is algemeen aangenomen gedachte achter al dat geploeter en geschep. Volgens Beatrijs Ritsema, etiquette-columnist bij Trouw, is dat echter niet de hele waarheid. Zij stelt dat vegen alleen zin heeft wanneer dat direct na een sneeuwbui gebeurt.

De sneeuw zou namelijk anders vastvriezen tegen de ondergrond. Bij het wegscheppen van de sneeuw blijft het onderste harde laagje volgens Ritsema dan gewoon zitten. Dit is niet alleen gladder dan de sneeuw die erbovenop lag, maar ook nog eens minder zichtbaar. Levensgevaarlijk dus.

2. Strooizout is slecht voor alles en iedereen

Het scheppen van sneeuw gaat vaak gepaard met het strooien van een flinke hand zout. Hoewel dit een perfect wapen is tegen sneeuw maakt het ook veel andere slachtoffers. Zo is al dat zout in de grond funest voor de flora. Voor honden en andere huisdieren kan al dat smakelijke zout op de grond eveneens zorgen voor gezondheidsproblemen.

Ook voor uw gouden koe zijn de zilte korrels een sluipmoordenaar. Rubbere banden slijten er sneller door, net als de velgen en de lak. Mocht er onverhoeds zout in uw auto komen dan kan dat ook nog eens gevolgen hebben voor de lampjes op uw dashboard. Kortom, zeg nee tegen zout.

3. Sneeuw is oer-Hollandse gezelligheid

Denkend aan Holland zie ik schilderijen van Hollandse meesters gevuld met olijke sneeuwpoppen en schaatsers in klederdracht. Sneeuwpret zit in de nationale psyche van Nederland gegrift, dus waarom al dat moois zomaar wegvegen?

Natuurlijk geeft al dat bevroren water voor de deur wat overlast, maar het sleet ook machtig mooi op weg naar school. Bovendien is Nederland al aangeharkt genoeg. Laten we daarom die paar dagen per jaar de sneeuw-chaos gewoon omarmen.

4. Sneeuwruimen betekent wekenlang bruine blubber

Sneeuwruimen is niet echt opruimen, maar meer het verplaatsen van een probleem. Sneeuw verdwijnt namelijk normaal gesproken als sneeuw voor de zon wanneer deze netjes verdeeld is over het land. Hetzelfde kan niet worden gezegd van "opgeruimde" sneeuwhompen aan de kant van de weg.

Zulke bruine blubber blijft vaak nog wekenlang liggen als kapotgeschoten karkassen op een slagveld. Een stille getuigen van het zoveelste falen van de mens om de natuur naar haar hand te zetten. Niet doen dus.

5. De groepsdruk der sneeuwruimers

Niet iedereen is bij machte om zijn eigen straatje sneeuwvrij te maken. Sommige mensen zijn te oud of te druk, anderen hebben een handicap of zijn aan vakantie toe. Deze nuance is echter niet zichtbaar in het straatbeeld. Daar krijgt elke bewoner met een besneeuwde stoep direct het predicaat tokkie opgespeld.