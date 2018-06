Waarom Vincent van Gogh en een aardbei meer met elkaar gemeen hebben dan je denkt

Corso-maquettes

Zunderts beroemdste zoon, Vincent van Gogh wordt andermaal centraal gesteld tijdens de jaarlijkse aardbeienfeesten. De link tussen de schilder en Zunderts belangrijkste fruitteeltgewas, is niet direct duidelijk. Er is geen werk bekend is onder de naam: 'de aardbeieneters', of de 'aardbeienplanten', kunnen we toch aannemen dat er ook in zijn tijd al veel aardbeien te vinden zijn geweest in de omgeving van Zundert. ,,Van Gogh had het vaak over 'aardbeien plukken in de lente' in zijn brieven aan zijn broer Theo", weet museumcurator Ron Dirven te vertellen. Tegelijkertijd vertelt Dirven erbij dat de kunstenaar daarmee niet op zomerkoninkjes doelde maar op heel ander Zundertse schoonheden.