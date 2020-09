Waarom verwijdert BredaPhoto kunst na anoniem geroeptoeter op social media?

BREDA - Het liefst had BredaPhoto het kunstwerk ‘Destroy my face’ gewoon laten liggen op de vloer van Pier15 in Breda. Maar omdat het voortbestaan van de skatehal dan in gevaar zou zijn, is een radicale beslissing genomen. Onder druk van de ‘cancel culture’ verdwijnt het werk. ,,Het grootste probleem is de verharding, het feit dat er geen gesprek mogelijk is.”