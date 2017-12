Waarom NAC een echte cultheld in de E-Divisie nodig heeft

Als Gerard den Haan iets behendiger is met z'n duimen dan hij was met z'n voeten, is-ie de gedroomde kandidaat voor een nieuwe functie bij NAC. De club zoekt een nieuwe cultheld. Niet op het veld, maar voor een scherm. Een e-sporter, een gamer die digitaal uit de voeten kan met het spel FIFA. Maar, belangrijker, vooral eentje die het echte NAC-gevoel uitdraagt.

Ronaldo in het geelzwart

Met de promotie naar de eredivisie treedt NAC ook toe aan de online competitie die parallel loopt aan het seizoen: de E-Divisie. Een initiatief van de eredivisie, in samenwerking met alle eredivisieclubs. In de E-Divisie strijden e-sporters van alle achttien clubs om het kampioenschap in de game FIFA17 Ultimate Team. Dat doen ze onder de vlag van hun club, maar niet met dezelfde spelers. Sterker: het is de gamers vrij te bepalen wie ze opstellen.

Ronaldo en Messi in het geelzwart van NAC? Geen probleem. Maar het liefst, zo stelt de club in de vacature die ze plaatst, staat de gamer 'ervoor open om, naar alle redelijkheid en met enig behoud van niveau, met een aantal spelers uit de eigen selectie van NAC te spelen'. Christiano Ronaldo op de linkerflank, Giovanni Korte op de rechter, zoiets dus.

20.000 toeschouwers

De E-Divisie beleefde vorig seizoen zijn debuut, en was direct al razendpopulair. Gemiddeld trokken de wedstrijden liefst 20.000 kijkers via online kanalen als Twitch, YouTube en NU.nl. ,,Dat zijn evenveel toeschouwers als gemiddeld in een stadion'', verduidelijkt Marc Rondagh van Eredivisie CV, de kartrekker van de E-Divisie. Een uitpuilend Rat Verleghstadion dus, inclusief een ramvolle Cordial en Bea.

Volledig scherm Eindstand E-Divisie seizoen 2016/2017. © E-Divisie De voordelen van de nieuwe online competitie voor NAC laten zich raden. Rondagh: ,,De club kan nu een jongere doelgroep aanspreken, gametoernooien organiseren. Dat straalt af op het imago van de club.'' Jasper Saeijs, woordvoerder van NAC, vult aan: ,,We hebben als eredivisieclub de plicht om hieraan mee te doen. Maar het biedt ons ook de kans om aan jongeren te laten zien: dit is waar NAC voor staat. We zijn daarom echt op zoek naar een uniek karakter die onze clubcultuur goed begrijpt en kan uitdragen.''

Het nieuw aan te boren publiek is niet alleen een stuk jonger (onder 37 jaar weet Rondagh) dan de gemiddelde stadionganger, maar heeft ook een enorm potentieel. Dat zegt gamejournalist Ron Vorstermans: ,,Het publiek groeit enorm in aantallen. De vraag blijft maar groeien, en het aanbod daarom ook. FIFA is een supergrote game in Europa, de E-Divisie wordt goed vermarkt. Dat maakt het aantrekkelijk in te haken. Maar verdienen? Dat doe je er nog niet aan.''

Volledig scherm E-Divisieduel tussen Dani Hagebeuk (Ajax) en Jaimy van den Boogaard (PEC Zwolle). © E-Divisie

Of NAC in de toekomst wel een extra inkomstenbron heeft aan de nieuwe e-sporter? ,,We hebben nog geen idee hoe groot het wordt'', zegt Rondagh van Eredivisie CV. ,,We proberen er ieder jaar meer aan toe te voegen. Wie weet, dat er straks winst te maken valt. Maar dat is nadrukkelijk geen doel op zich.''

Deventer cultheld

Een breder publiek aanboren, een beter imago. De voordelen voor de club. Maar de e-sporter zelf, de digitale NAC-speler, wat brengt hij (of zij) de club? Rondagh noemt het voorbeeld van Go Ahead Eagles. In Ian ter Schuur vond de Deventer club zijn e-sporter. ,,Hij is een echte cultheld geworden binnen de club. Zijn wedstrijd tegen Dani Hagebeuk van Ajax (de uiteindelijke kampioen) is zelfs het op-een-na best bekeken duel van het seizoen (meer dan 100.000 views op YouTube, zie video onder, TH). De supporters hebben een band met hem gekregen en steunen hem massaal.''

Het is in lijn met de totale opmars van e-sports, ziet gamejournalist Ron Vorstermans. ,,Het is belachelijk hard aan het groeien. Ik was vroeger fan van Luc Nilis, jongeren van nu zijn dat van e-sporters. Het zijn hun helden.'' Rondagh verklaart: ,,Op het moment dat je een wedstrijd kijkt, heb je een voorkeur. Je bent niet voor een club, maar voor een gamer. Je krijgt er echt een band mee.''

Logisch, redeneert Vorstermans weer: ,,Jongeren maken de vertaalslag van tv naar YouTube, naar online. Via Twitch kunnen ze alles bekijken. Online kunnen ze hun helden veel persoonlijker volgen. Dat vinden ze tof, dat schept die band.''