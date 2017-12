Waarom lukt het niet station Breda waterdicht te maken?

BREDA - Dilatatievoegen. Wie had daar, buiten de bouwwereld, tot voor kort van gehoord? Maar sinds de lekkages in het station van Breda is het, tot afgrijzen van de bouwers, opeens een bekend begrip.

Afgelopen dinsdag was het opnieuw raak. Plassen water in de stationshal. Het gevolg van smeltende sneeuw op het busdek erboven. Water dat door de voegen tussen het uit betonplaten vervaardigde dek was doorgesijpeld, liep zo de stationshal in.

Busdek

Dilatatievoegen heten die smalle naden in bouwjargon. Je ziet ze overal, in muren, op vloeren, in plafonds. Zo ook op het busdek van station Breda,. Bedoeld om de betonnen platen waaruit het dek is opgebouwd, te kunnen laten uitzetten in de zomer en bij kou te laten krimpen.

De lekkage had grote gevolgen voor het reizigersverkeer. Omdat de brandweer vreesde dat het dek mogelijk was ingezakt, werd het station in allerijl ontruimd en misten honderden reizigers hun aansluiting.

Keer op keer

Het was bepaald niet de eerste keer dat het lekkende stationsdak voor chaos zorgde. In 2014 gebeurde het al eens in het toen nog in aanbouw zijnde station. Het jaar daarop konden de emmers opnieuw van stal worden gehaald en in 2016 werden de voegen zelfs uitgehakt en van een nieuwe waterwerende substantie voorzien. Tevergeefs, bleek deze week.

Hoe kan het toch dat het maar niet lukt om een gebouw dat in opdracht van de overheid voor 144 miljoen euro werd gebouwd, waterdicht te maken? Een probleem waar de opdrachtgevers voor de bouw – NS Stations, ProRail en de gemeente Breda en de aannemer (bouwcombinatie Ballast Nedam/Hurks) liever over zwijgen. We vroegen het een aantal bouwexperts.

Wim Nuijten is gepensioneerd bouwtechnicus en komt als Bredanaar regelmatig op het station. Hij begrijpt er niks van. ,,Natuurlijk is het een complex gebouw. Zeker met al die zware bussen die over dat dek rijden en, zoals afgelopen week is gebeurd, de sneeuw in die dilatatievoegen drukken. Maar dat moet toch te verhelpen zijn. En zo niet, geef dat dan eerlijk toe en tref noodmaatregelen. Hang desnoods iets onder de voegen aan het plafond om het water in de toekomst in op te vangen. Maar doe iets.’’

Ad Tissink is redacteur bij vakblad Cobouw en schrijft over de meest uiteenlopende bouwwerken. Van boortunnels tot de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Hij is oprecht verbaasd. ,,Over lekkages door dilatatievoegen hoor je niet zoveel. Althans niet bij gebouwen zoals station Breda. Wel bij kelderconstructies waar het grondwater voortdurend tegen de voegen aan drukt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat een ontwerp met een busdek bovenop een station het wel complex maakt. Maar op zich moet z’n constructie te doen zijn. Op Schiphol rijden ook taxi’s en auto’s af en aan boven de aankomsthal. Daar hoor je nooit wat over lekkages.’’

'Aannemerstruc'

Waarom het op Schiphol wel kan en in Breda niet? Tissink kan er alleen maar naar gissen. ,,Mogelijk is het een centenkwestie. Is er in Breda gekozen voor een te goedkoop profiel voor de voegen. Het is een bekende aannemerstruc om daar op te besparen.’’ Dat behoeft enige uitleg. Zo’n dilatatievoeg kun je op verschillende manieren afdichten en waterdicht maken. Dat gebeurt met zogeheten profielen. Je kiest voor een simpel en goedkoop profiel als de kans op lekkage klein is en voor een dure variant als de risico's op lekkage groot zijn.

De prijsverschillen tussen die profielen kunnen flink uiteenlopen, weet ook Peter van Daal. Hij is bouwkundig adviseur bij Plaka Nederland, een van de grootste leveranciers op dat terrein. Van Daal zegt niet te weten wat er in Breda is gebruikt. ,,Maar daarop besparen, als dat gebeurd zou zijn, is erg onverstandig.’’

'Voor de beste gekozen'

Jo Mans, jarenlang projectleider van de bouw van het Bredase station, ontkent ten stelligste dat er voor te goedkope profielen is gekozen. ,,Integendeel. Ik zou zeggen dat er geen betere profielen waren dan die voor het station zijn gebruikt.’’Dat desondanks de lekkages nog altijd niet zijn opgelost? Mans zucht: ,,ik weet het ook niet.'' Meer wil de projectleider niet kwijt over het veelbesproken station. ,,Daarvoor moet u toch echt bij ProRail zijn.''

Maar daar worden we niets wijzer. Net zo min als bij de andere betrokken partijen bij het station. ,,We gaan nog eens, samen met NS en ProRail, goed naar de situatie kijken'', luidt het antwoord op het Bredase stadskantoor op de vraag hoe nu verder. De medewerkers doen er verstandig aan de emmers nog maar even achter de hand te houden.