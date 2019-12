Waarom komt die Nieuwe Mark in Breda er ook alweer?

Bredase horecabaas over schietinci­dent: ‘Dit komt weer heel hard aan’

29 december BREDA - ,,Het gaat je niet in de koude kleren zitten, dit komt heel hard aan”, vertelt Johan de Vos over het schietincident van zaterdagnacht in Breda. De Vos is vice-voorzitter van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij heeft zondagmiddag samen met de burgemeester van Breda, politie en de eigenaar van café De Kapitein een gesprek gehad.