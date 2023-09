Waarom komt de derby Willem II - NAC toch live op tv en negen andere sportieve vragen

Voor een dubbeltje met de bus mee? In Breda kan dat een dag lang

BREDA - Voor welgeteld tien cent met de stadsbus in Breda? Dat kan zaterdag 16 september de hele dag. Busvervoerder Arriva viert dan met dit nostalgische prijsje dat het precies honderd jaar geleden is dat de eerste gemotoriseerde bussen in de stad begonnen te rijden.