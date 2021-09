Waarom is de Westerparklaan zo onveilig? ‘Als iedereen zich aan de regels houdt, is er niets aan de hand’

Advendo gaat nooit verloren, maar het moet wel anders: ‘Enkel als voetbal­club redden we het niet’

21 september BREDA - Stoelen van de tafels, de voorraad aanvullen; Ger Bruggeman (54) is met de opening van het nieuwe voetbalseizoen en de pandemie die eindelijk op retour lijkt druk in de weer in de knusse kantine van SV Advendo. Het worden spannende tijden voor de club die amper twee jaar terug nog ternauwernood wist te ontsnappen aan een faillissement. ,,We zijn er klaar voor.”