Waarom hij een woning met slapende Bredanaars in brand stak én inbrak in de kerk? ‘Toeval’

12:50 BREDA - De Bredase politiek is vrijwel eensgezind: de vernielingen, bekladdingen en intimidatie van zorgpersoneel in de teststraat en verkeersbegeleiders moet worden aangepakt. Acht van de negen fracties in de gemeenteraad roepen burgemeester Paul Depla op corona-radicalisering in de stad te onderzoeken.