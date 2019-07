Waarom het Van Gogh Nationaal Park in West-Brabant thuishoort

mijn bevrijding ‘De meeste Duitsers werden gedwongen tot hun daden’

26 juli BREDA – Drie jaar is Herman Schriks als in 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen. Als manneke van acht maakt hij later in zijn woonplaats Breda de bevrijding mee. Slechts wat flarden zijn blijven hangen. “Er was een feestelijke sfeer. Maar het leven ging gewoon door.”