Waarom één wagen, als je er ook twee kunt bouwen

corso zundertWerken aan een corsowagen betekent keihard zwoegen. Soms zelfs de klok rond. Dat is voor de buurtschappen Wernhout en Rijsbergen geen beletsel om nóg een wagen te bouwen. Voor het corso in Blankenberge.

Twee corsowagens bouwen, hoe verzin je het. Alsof eentje niet werk genoeg betekent voor de hele buurtschap.

En toch zijn Wernhout en Rijsbergen dat avontuur aangegaan. Beide deden afgelopen zondag met een tweede creatie mee aan het corso in Blankenberge. Waarom dat extra werk op de hals gehaald? Het antwoord is simpel: om de jeugd de kneepjes van het vak te leren.

Nieuw avontuur

Maar weet wel waar je aan begint, gaf Ronald van der Laag van buurtschap Wernhout zijn jeugdige Rijsbergse collega's vooraf als tip mee. Wernhout was voor de vierde keer present in België, voor Rijsbergen was het een nieuw avontuur.

Voor beide buurtschappen geldt dat het Blankenbergeproject vooral een project van de jeugd is dat jonge ontwerpers de kans geeft om de kneepjes van het corsobouwvak te leren. Dat in Blankenberge startgeld wordt betaald, is een prettige bijkomstigheid.

Overcapaciteit

Dat Rijsbergen over de grens meedeed had ook een praktische reden, vertelt ontwerper René de Theije. ,,We hebben best een apart ontwerp. Met relatief veel techniek maar weinig laswerk. Op dat punt hadden we een overcapaciteit aan mensen. Dat vonden we zonde."



Een groot verschil tussen beide corso's is dat Blankenberge een vast thema kent. Dit jaar is dat 'film'. Zodoende kwam Wernhout met een Laurel en Hardy-wagen. Star Wars vormde de inspiratie voor de Rijsbergse wagen, waarvan Jesse Vermeeren een van de ontwerpers is. Hij geeft aan dat hij en zijn jeugdige bouwploeg altijd bij de ervaren mensen terecht konden. ,,Vooral bij de precieze vormgeving was dat handig'', zegt Vermeeren.

Buurtschap Rijsbergen doet ook mee met corso in Blankenberge. Jesse Vermeeren is de ontwerper van de Blankenbergse wagen (l) en René de Theije van Rijsbergen.

,,Een model maken van een wagen vol helmen is één ding, maar om zo'n helm vervolgens anderhalve meter groot te maken is heel iets anders.'' Ook de jongere ontwerpers in Wernhout, Stef Broosus en Mart Baelemans, maakten dankbaar gebruik van de aanwezige kennis. ,,Qua ontwerp en idee zijn we verder best vrij gelaten. Mits het maar binnen het budget en de mogelijkheden paste'', vertelt Broosus.

