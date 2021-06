1600 Bewoners Baar­le-Nas­sau en Alp­hen-Chaam willen gesprek over windmolens en zonnewei­des

19 juni BAARLE- NASSAU/ALPHEN-CHAAM - De ongerustheid in Baarle-Nassau en Alphen-Chaam over de komst van zonneweides en windturbines is groot. Reeds 1600 mensen tekenden de petitie met de oproep aan de gemeente om met bewoners in gesprek te gaan. De petitie wordt vrijdag 25 juni aan de wethouders aangeboden.