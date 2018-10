Waarom betaalde Amphia zijn ex-topman 120.000 euro?

Dat blijkt uit de jaarrekening van het ziekenhuis over 2017. Daarin staat dat Hoette die bij zijn vertrek als topman aankondigde als adviseur aan het ziekenhuis verbonden te blijven, in zes maanden tijd 83.455 euro opstreek. Omdat de ex-topman ook de eerste drie maanden van dit jaar nog als adviseur voor Amphia op de loonlijst stond, komen zijn verdiensten daarmee uit op ruim 120.000 euro.

Tijdelijk in loondienst

Van een vorstelijke betaling van zijn ex-topman wil Amphia niks weten. Volgens een woordvoerster ging het om meer dan alleen een beloning voor advieswerk. Zo zou Hoette na zijn vertrek op 1 juli 2017 ook nog tijdelijk in loondienst zijn teruggekeerd bij het ziekenhuis. In die periode zou hij onder andere de verkoop van ziekenhuislocatie Langendijk hebben geregeld.

Pikant

De beloning van de ex-topman is pikant omdat de ruim drieduizend personeelsleden van het Amphia twee jaar geleden nog te horen kregen dat ze voortaan parkeergeld moesten gaan betalen om zo de nieuwbouw mee te helpen bekostigen. Een full-time verpleegkundige die dagelijks met de auto komt, zag haar salaris zo als snel met 250 euro per jaar gekort. Die parkeeropbrengsten, zo beweerde de Raad van Bestuur waar Hoette destijds nog onderdeel van uitmaakte, waren nodig om de gemaakte kosten voor de grondaankopen voor de nieuwbouw terug te verdienen.

Ondernemingsraad

Zowel het personeel als de ondernemingsraad van het Amphia waren indertijd faliekant tegen de parkeerregeling, maar de top van het Amphia zette door. Hoe de ondernemingsraad nu heeft gereageerd op het bericht van de ruimhartige betaling van de ex-bestuurder, is onduidelijk. OR-voorzitter Nynke Rosier was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Datzelfde gold gisteren voor Hoette die, aldus zijn secretaresse, ‘vandaag erg veel afspraken heeft.‘

Nevenfuncties

Hoette begon in 2009 bij Amphia als lid van de raad van bestuur. Na zijn vertrek medio 2017, ging de inmiddels 64-jarige Hoette aan de slag bij GGZ Riverduinen, een zorginstelling in Zuid-Holland. Daar is hij sinds april dit jaar, de datum ook waarop zijn adviseurschap bij Amphia eindigde, voorzitter van de raad van bestuur. Bovendien houdt hij er nog zeven nevenfuncties op na.

Omzeilen maximum vertrekpremie

De oud-Amphia topman is niet de enige ziekenhuisbestuurder die na zijn vertrek nog geld toucheert bij zijn ex-werkgever door als adviseur verder te gaan. Het gebeurt veel vaker in de gezondheidszorg. Zo ontving de voormalig bestuursvoorzitter van de Pantein Zorggroep in een jaar tijd 189.000 euro voor advieswerk voor de zorginstelling in Noord-Oost Brabant. Ook het Flevoziekenhuis in Almere betaalde een ex-bestuurder in 2016 als adviseur nog 139.000 euro.

Sinds 2013 geldt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) een maximum vertrekpremie van 75.000 euro voor topfunctionarissen in de publieke sector, zoals ziekenhuisbestuurders. Maar via een adviseurschap kan dit plafond eenvoudig worden omzeild.

309.080 euro

Niet alleen Hoette werd goed betaald voor zijn werkzaamheden bij Amphia. Ook de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bredase ziekenhuis, Olof Suttorp, lijkt niet te mogen klagen. Hij streek vorig jaar 309.080 euro op. Dat lijkt vreemd. Want sinds 2014 geldt voor bestuurders in de semi-publieke sector een beloningsplafond dat niet hoger mag liggen dan wat een minister in Nederland verdient, te weten 181.000 euro per jaar.

Rechtszaak

Tegen dat besluit spande de raad van toezicht van Amphia in 2017 een rechtszaak aan. Ze vond dat Suttorp vanwege zijn ‘complexe werkzaamheden‘ (gewezen werd op de bouw van het nieuwe ziekenhuis, PU) recht had op meer salaris. Maar de rechter wees dat verzoek af. Dat Suttorp desondanks over 2017 toch ruim drie ton verdiende, heeft te maken met een overgangsregeling van vier jaar die indertijd bij het beloningsplafond werd ingesteld. Pas vanaf dit jaar moet de Amphiabestuurder terug in beloning. In drie jaar tijd wordt dat teruggeschroefd naar het ministerssalaris.