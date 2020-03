Waarom Amphia al vijf coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant bracht

Sfeerbe­heer in Breda blijft waken over leeg en stil uitgaansge­bied

6:00 BREDA - Ondanks de sluiting van de horeca tot 6 april vanwege de coronacrisis blijven de sfeerbeheerders in de Bredase binnenstad aan het werk. Ze houden op de vrijdag en zaterdag tot ver in de nacht (05.00 uur) een oogje in het zeil. De horeca is blij met de inzet van de ‘gastheren’.