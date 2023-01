Waardevolle bomen zijn in Breda hun leven niet zeker: 'Voer een kapvergunning in voor alle bomen’

met video Bredase Li­sa-Ma­rie Vermeulen werd vernoemd naar de overleden dochter van Elvis: ‘Het eerste woord dat ik zei was ‘Evis’’

BREDA - ,,Lisa Marie Presley’s leven stond in het teken van de nalatenschap van Elvis. En ze had dat zelf nooit willen veranderen”, zegt Lisa-Marie Vermeulen uit Breda in reactie op het overlijden van de dochter van Elvis. De Bredase werd door haar vader Cor vernoemd naar de dochter van de wereldberoemde artiest.

9:58