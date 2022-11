Waar, wanneer en hoe laat komt Sinterklaas aan in de buurt van Breda?

BREDA - Hij komt, hij komt! Sinterklaas meert vandaag weer aan in Nederland. De goedheiligman bezoekt dit en volgend weekend ook meerdere plaatsen in onze regio. Waar en hoe laat is hij bij jou in de buurt?

Breda centrum

Per boot arriveert Sinterklaas zaterdag 12 november rond 13 uur in ’t Spanjaartsgat in Breda. Vanaf ongeveer 15 uur is er een programma op de Grote Markt, met muziek en een toespraak van de sint.

Breda Belcrum

Zondag 13 november arriveert Sinterklaas om 13 uur aan de Veilingkade voor een bezoek aan de wijk Belcrum. Aansluitend is van 14.45 tot 17 uur een welkomstfeest in het Belcrumhuis aan het Paulus Potterplein.

Breda Princenhage

Sinterklaas gaat zondag 27 november langs op de Haagsemarkt in de wijk Princenhage.

Breda Ginneken

Op 20 november komt Sinterklaas om 13.30 uur langs op de Ginnekenmarkt. Na een rondrit gaat de sint met zijn pieten naar zaal Vianden om daar vanaf 14.30 uur samen met de kinderen een gezellige middag te hebben.

Breda Tuinzigt/Westerpark

Sinterklaas brengt zondag 20 november een bezoek aan de wijken Tuinzigt en Westerpark.

Breda Hoge Vucht

In Winkelcentrum Hoge Vucht is het Pakhuis van Sinterklaas te vinden. Op de zaterdagen 19 en 26 november en in het weekend van 3 en 4 december is de sint van 13 tot 16 uur er aanwezig om kinderen te begroeten.

Breda Brabantpark/Heusdenhout

Zondag 27 november komt Sinterklaas om 14 uur samen met een aantal pieten naar wijkcentrum het Houwke, speciaal voor de kinderen uit Breda Oost.

Bavel

Zondag 13 november komt Sinterklaas naar Bavel. De intocht begint om 13.00 uur vanaf de Bolbergseweg. Via het centrum eindigt de stoet bij Korenmolen De Hoop, waar nog een gezellige samenkomst met sint is.

Prinsenbeek

In Prinsenbeek is zondag 13 november vanaf 11.00 uur een feestje op de Markt ter ere van de Sint. Om 12.00 uur vertrekt de Sint, omdat er ’s middags sinterklaasshows in De Drie Linden.

Teteringen

Sinterklaas komt zondag 27 november om 12 uur naar het Willem-Alexanderplein in Teteringen, om daarna in een stoet richting ’t Web te gaan. In het dorpshuis feest de sint samen met zijn pieten tot 15 uur met de kinderen.

Ulvenhout

In Ulvenhout worden alle kinderen zondag 13 november rond 13.15 uur bij de Pekhoeve verwacht voor de aankomst van Sinterklaas. Daarna gaat de sint met zijn pieten naar Jeugdland voor een gezellig feest.

Alphen

De Sint en zijn pieten komen op zondag 13 november om 13.30 uur aan in de Willibrordstraat, en zij trekken door het dorp naar het Binckplein. Daar kunnen kinderen de Sint begroeten en krijgen de kleinsten een snoepzak.

Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau komt de Sint niet dit maar volgend weekend aan. Op zondag 20 november wordt hij om 14.00 uur verwelkomd op het Sint Annaplein bij het gemeentehuis. Daarna maakt hij een ronde om een uur later te eindigen in het Cultuurcentrum.

Chaam

Sinterklaas laat in Chaam nog een weekje op zich wachten: op 20 november arriveert hij met zijn pieten om 14.00 uur op het Raadhuisplein.

Galder-Strijbeek

Sinterklaas en zijn pietermannen zijn de kinderen in Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef niet vergeten. Ze komen wel een weekje later dan gewend, namelijk op zondag 20 november om 14.00 uur bij de Leeuwerik in Galder.

Ulicoten

In Ulicoten moeten de kinderen nog iets langer wachten: op zondag 27 november komt de Goedheiligman om 10 uur ‘s ochtends aan op het Bremerplein.

Zundert en Klein-Zundert

De Sint begint om 9.30 uur met een rondrit door Zundert op 13 november. Kinderen kunnen vanaf 10.30 uur Sinterklaas bezoeken in De Sint Fabriek Bij ‘t Stokperdje.

Wernhout

20 november komt Sinterklaas aan in Wernhout. Om 13.30 uur komt hij aan op het Antoon Jurriensplein, daarna volgt een intocht door de straten. Van 14u.00 uur tot 17.00 uur is hij in gemeenschapshuis Wierenbos.

Achtmaal

De Sint vertrekt 20 november om 13.30 uur bij Den Tuur voor een wandeling naar café De Toekomst, waar hij is tot 16.30 uur. Alle kinderen van Achtmaal zijn welkom.

Rijsbergen

Op 20 november om 11.00 uur gaan Sint, de Pieten en Ozosnel een tour maken door Rijsbergen. Via de Lange Reep, de Oranjestraat, Het Boske en de Rubertstraat rijden zij naar de St. Bavoschool. Daar zijn ze rond 12 uur.