Waar vallen de klappen? Breda gaat door met proef tegen vuurwerkoverlast

BREDA - Hoe hard knalde dat vuurwerk, en waar is het afgestoken? Geluidssensoren in de wijk Hoge Vucht meten rond de jaarwisseling de kracht van vuurwerkknallen, en wijzen naar de precieze locatie. Doel is om vuurwerkoverlast terug te dringen.

Het is voor het tweede jaar op rij dat in Hoge Vucht wordt geëxperimenteerd met een zogeheten knaldetectiesysteem. Hiermee kan vrij exact de locatie van een vuurwerkknal worden bepaald, en de kracht ervan. Zeven microfoons lokaliseren de explosie, het systeem stuurt daarna direct een melding naar een app op de smartphone. Politie, toezichthouders, buurtvaders en ook jongeren van het project Street Knowledge zien daarmee direct waar de knal is. Zelfs of het vuurwerk legaal of illegaal is. Mensen die de zware knallen veroorzaken kunnen op die manier snel worden opgespoord en aangesproken.

De pilot in Hoge Vucht is een primeur in Brabant en duurt in totaal drie jaar. Daarna kan de gemeente een compleet beeld van de resultaten geven, laat een woordvoerster weten.

Breda geen uitschieter

In totaal gebruikten vorig jaar elf gemeenten in Nederland het detectiesysteem. ‘Uit een vergelijking komt naar voren dat in al deze gemeenten ook veel vuurwerk buiten de afsteektijden om wordt afgestoken. Breda is daarbij geen uitschieter omlaag of omhoog’, liet burgemeester Paul Depla de gemeenteraad eerder dit jaar weten in een evaluatiebrief.

Het systeem heeft vorig jaar in Breda ruim 1.400 knallen gemeten in de periode van 1 december tot 1 januari. De pieken lagen op de dagen net voor de jaarwisseling. Depla: ‘Tot die tijd was er sprake van een lineaire groei van het aantal knallen. Ondanks de getroffen preventieve maatregelen en het aanwezige toezicht in december is in deze wijken veel vuurwerk buiten de afsteektijden om afgestoken.’

Buurtpreventie