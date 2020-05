Waar moeten vrachtwagens nu parkeren in Breda?

BREDA - Vrachtwagenchauffeurs weten niet op welke plekken er in Breda geparkeerd mag worden. ,,Er is een lijst met locaties, maar die is van de website van de gemeente afgehaald. Waar mag het nu wel?”

Quote Een waarschu­wing valt mee, denk je dan, maar na een waarschu­wing volgt onherroepe­lijk een boete.” Peter Vissers, Breda '97 Raadslid Peter Vissers van Breda '97 heeft vragen gesteld aan wethouder Greetje Bos (Parkeren). Vissers: ,,Vijf chauffeurs hebben een waarschuwing gekregen, omdat ze aan de Charles Petitweg geparkeerd stonden. Een waarschuwing valt mee, denk je dan, maar na een waarschuwing volgt onherroepelijk een boete. Dat wil je als chauffeur niet riskeren. Op de vraag aan de boa's waar ze dan wel mogen parkeren kwam geen antwoord. Nu blijkt dat je aan de Charles Petitweg dus wel mag parkeren met een vrachtwagen. De boa's weten het zelf niet.”

Uitzondering

Wethouder Bos heeft in 2019 aangegeven dat vrachtwagens niet binnen de bebouwde kom mogen parkeren, met uitzondering van parkeerterreinen die voor vrachtwagens zijn aangeduid en op bedrijventerreinen en industrieterreinen waar daarvoor beschikbare plaatsen aanwezig zijn.

Interactieve kaart is verdwenen

Er zou na vragen van Breda '97 een lijst gemaakt worden van parkeergelegenheden voor vrachtwagens binnen de bebouwde kom van Breda. Die lijst is gemaakt. Er is een interactieve kaart op de website van de gemeente gezet met alle straatnamen waar vrachtwagens mogen parkeren. ,,Deze kaart is echter verdwenen", zo schrijft Vissers aan het college van B en W.

Stel dat je een boete krijgt?

Volgens Vissers komt dat, omdat de gemeente Breda met een zogeheten toptakenwebsite werkt. ,,Dat betekent dat informatie die niet vaak geraadpleegd wordt van de website verdwijnt. Dit laatste is ook het geval met de parkeerplekken voor vrachtwagens in Breda. Met andere woorden we zijn weer terug bij af. Stel dat je een boete krijgt, dan kun je niet controleren of dat wel klopt.”

40 keer is te weinig voor een toptakenwebsite

Vissers pleit ervoor dat vrachtwagenchauffeurs deze informatie op eenvoudige wijze kunnen vinden. Het raadslid vraagt zich af of een toptakenwebsite wel het beste middel is als zaken die niet iedere dag vaak geraadpleegd worden, verdwijnen? Vissers: ,,Deze pagina is in de zomer van 2019 online gezet. Daarna is hij ongeveer 40 keer geraadpleegd. Dat is te weinig voor een toptakenwebsite. Dus is de pagina in november verwijderd. Waar kunnen chauffeurs de informatie nu vinden?” Breda ‘97 krijgt volgens de gemeentewoordvoerder volgende week woensdag antwoord op de gestelde vragen.

Parkeerplekken voor vrachtwagens in Breda