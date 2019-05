Waar landen 1200 woningen in de sociale huur in Breda?

BREDA - De gemeente Breda en de woningcorporaties WonenBreburg, Alwel en Laurentius presenteren binnen afzienbare tijd de plannen voor de bouw van 1200 sociale huurwoningen. De onderhandelingen zitten in een afrondende fase, zei wethouder Miriam Haagh (PvdA) in een debat over de toekomst van de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord.