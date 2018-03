Waar komen de ratten rond de Intratuin in Breda vandaan?

Volgens omwonenden ligt de oorzaak van de plaag bij het tuincentrum, maar de eigenaar ontkent dat. Intussen zijn op last van de gemeente vallen met gif geplaatst en staan bij de sloten bordjes met 'niet voeren in verband met rattenoverlast'.

Toon van Zundert in de Meerstraat is het goed zat. ,,Al een paar jaar trek ik bij de gemeente en Intratuin aan de bel om de achterkant van die zaak. Als je ziet wat daar aan troep ligt, dan snap je dat dit een McDonald's is voor ratten. Die maken nesten onder de zeecontainers achter de winkel, water is er met de sloten in overvloed. Een paradijs voor ratten. En door het afval van het restaurant hebben ze genoeg te eten.''

Van Zundert laat foto's zien met tientallen meeuwen op het dak van Intratuin. ,,Die komen hier echt geen bloemen plukken. Die pikken de zakken met afval open. Daarna komen de ratten.''

Etensresten

Intratuin-eigenaar Kees van der Avoird bestrijdt dat de ratten door zijn winkel worden aangetrokken: ,,Wij hebben op ons terrein geen ratten gezien. Wat denk je , dat ik het risico neem dat die beesten in de winkel komen? We hebben afval achter de winkel staan, dat klopt, maar etensresten worden een paar keer in de week afgevoerd met een aanhanger. Daar komen geen ratten op af.''

Van der Avoird wijst de schooljeugd als mogelijke oorzaak van de rattenplaag aan: ,,Die gooien heel veel eetbaar afval weg op de paden tussen de bushalte en de scholen.''

Van Zundert laat zien hoe veel holen er zitten in de oever van de sloot bij de ingang van Intratuin. Op de oever langs het fietspad ligt een grote bruine rat, waarschijnlijk bezweken aan gemeentelijk gif. Laat daar je hond uit en je hebt kans dat die wordt vergiftigd door zo'n kadaver op te vreten, meent Van Zundert. ,,Al die schoolkinderen die hier langslopen, als die iets van de grond oprapen, lopen ze kans op de ziekte van Weil. Iedereen weet dat ratten een gevaar zijn voor de volksgezondheid.''

Overlastbestrijding

De gemeente laat desgevraagd weten dat ze een bedrijf in de arm heeft genomen om de overlast te bestrijden. ,,We zijn inderdaad bezig met het bestrijden van ratten rondom de Intratuin'', aldus een woordvoerster. ,,We laten de sloten schoonmaken, hebben waarschuwingsbordjes geplaatst en we hebben een bedrijf ingehuurd om de ratten te bestrijden me klemmen en gif. De situatie is handelbaar volgens onze mensen. De verwachting is dat het binnen twee tot drie weken opgelost is.''