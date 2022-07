Waar kan Bavel straks terecht voor sport, cultuur en ontmoeting? Locatiekeuze laat weer op zich wachten

Glock, patroonhou­der en munitie in auto op A59 Terheijden: anderhalf jaar cel

BREDA – Voormalig Bredanaar Terry C. uit Dordrecht heeft maandag bij de rechtbank in Breda een celstraf gekregen van anderhalf jaar. In een verborgen ruimte in zijn auto vond de politie een Glock, een patroonhouder en munitie.

4 juli