Waar is het beeld van Hercules in Park Valkenberg in Breda?

Waar het beeld met de mythische figuur normaal zo prominent in de verlaagde, vierkante deel prijkt schitterde deze woensdag door afwezigheid. Op Twitter vroeg een enkeling zich zelfs af waarom het beeld ‘onthoofd’ was.



Maar wat is er werkelijk aan de hand? Diefstal? Vandalisme? Het beeld, dat Hercules toont met de huid van de Nemeïsche leeuw, kreeg in het verleden immers meerdere keren te maken met vandalisme. In 2004 werd de replica onthoofd en op diverse andere momenten werd 'Vuile Jan' beklad.



De realiteit blijkt minder dramatisch. Het kunstwerk is weggenomen van zijn sokkel en afgevoerd door de gemeente Breda. ,,Hij heeft te veel geleden", aldus een gemeentewoordvoerster. Het beeld blijkt verweerd en versleten: daarnaast was Hercules in het verleden vaker het doelwit van vandalen.