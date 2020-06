Waar ga jij straks in Breda vuurwerk afsteken? Waarschijnlijk niet overal waar je dat wil

BREDA - Vuurwerkvrije zones worden in Breda voorlopig de norm, als het aan burgemeester en wethouders ligt. Zo lang het duurt volgt het college wel ‘nauwlettend’ het vuurwerkdebat in Den Haag. Want als het kabinet besluit een compleet vuurwerkverbod in te voeren, dan gaat Breda dat strak handhaven.

Zo lang er geen sprake is van een landelijk vuurwerkverbod, wil het stadsbestuur het liefst werken met vuurwerkvrije zones. Hoe die er precies uitzien is een vraag waar de fracties donderdag een antwoord op moeten geven.

Scenario 1: Knallen maar

Het kan overigens best zijn dat de lokale volksvertegenwoordigers een compleet andere keuze maken. Tenslotte liggen er vijf scenario’s klaar waaruit ze kunnen kiezen. Het eerste scenario is: vuurwerk afsteken mag overal. Het enige verschil met vroeger is dat er geen knalvuurwerk en vuurpijlen afgestoken mogen worden. Voor het milieu is dit het minst gunstige scenario, laat het college weten. Uit gesprekken met betrokkenen maakt het stadsbestuur op dat niemand de voorkeur geeft aan deze variant.

Scenario 2: Algeheel verbod

Het tweede scenario biedt het andere uiterste: een algeheel verbod op vuurwerk. Om de pijn te verzachten wordt dan wel een centrale vuurwerkshow georganiseerd.

Scenario 3: Verbod in delen van de stad

Een ‘mildere vorm’ van een algeheel verbod is volgens burgemeester en wethouders een verbod in bepaalde delen van de stad. Van experts heeft het college gehoord dat het verstandig is om uit te gaan van één grote of drie kleinere vuurwerkvrije zones.

Scenario 4: Vrijwillig vuurwerkvrij

Een variant daarop is scenario 4: de vrijwillige vuurwerkvrije zone. Daar bepalen de bewoners zelf of er wel of niet vuurwerk wordt afgestoken. Addertje onder het gras: wie spreekt zijn buurman aan wanneer die zich niet aan het verbod houdt? Maar het is niet de bedoeling dat politie of boa’s dat gesprek aan gaan. Zij komen alleen wanneer de boel uit de hand loopt.

Scenario 5: Vuurwerk mag, maar in aangewezen gebied

Het laatste scenario heeft de voorkeur van burgemeester en wethouders. Het is een compromismodel: vuurwerk wordt toegestaan, maar dan wel in een van te voren aangewezen gebied. Of vuurwerkliefhebbers daar zelf hun gang mogen gaan of dat er van te voren het een en ander moet worden georganiseerd is nog onderwerp van debat. Maar ook een vuurwerkshow valt onder de mogelijkheden.

Corona en de lange adem