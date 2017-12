Waar eerst de varkens stonden, staat nu de Beekse geschiedenis

Het is alweer de derde locatie in de twaalfjarige geschiedenis van het Prinsenbeekse heemkundemuseum. Van 2005 tot 2010 was het gevestigd in het voormalige gemeentehuis aan de Markt. Van 2010 tot 1 april dit jaar zat het in de oude bibliotheek aan de Vijverstraat. En vanaf 9 december dus aan de Brielsedreef. Beide verhuizingen waren nodig in verband met bouwprojecten.

Het was niet eenvoudig om een nieuw onderkomen te vinden, maar met een gemiddeld bezoekersaantal van 2.000 per jaar was er volgens voorzitter Ad van Melis alle reden om met het museum door te gaan. ,,Gelukkig is er een plek gevonden dichtbij de kom van Prinsenbeek, in de schuur van de boerderij waar ook al opslagplaats ‘De Wèruft’ was.’’

Nadat de gemeente een tienjarige vrijstelling voor de bestemmingsbepaling had gegeven, is vanaf november vorig jaar met man en macht gewerkt om van een varkensstal zonder enige voorziening een museum te maken. Tientallen uren is er geheel belangeloos en met veel enthousiasme aan gewerkt door metselaars, stukadoors, schilders, loodgieters en elektriciens. Via de actie ‘Rijven voor de Rijf’, de subsidie van de gemeente en diverse sponsors werd geld bijeengebracht.