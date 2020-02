Waar een Bredaas bankje allemaal goed voor kan zijn

BREDA - Hoe belangrijk kan een bankje zijn? Sinds kort staat er een in de Middellaan in Breda. De buurt had er behoefte aan, ‘want we leefden een beetje langs elkaar heen’. Gisteren is het stadsmeubilair officieel in gebruik genomen door wethouder Miriam Haagh (Wijkaanpak, PvdA). ,,Dit bankje is een voorbeeld voor de stad. Hiervan komen er meer.’’

De bank, gemaakt van abelen die anderhalf jaar geleden zijn gekapt in Princenhage, heeft de vorm van een U. In het midden zit een gat: ruimte voor een rolstoel. Daar is over nagedacht. In de Middellaan wonen in verhouding namelijk veel mensen met een beperking. Het is hoe dan ook een buurt waar veel kwetsbare mensen wonen. Het risico dat zij vereenzamen is groot.

Liftkoffie

Quote Deze buurt is een schoolvoor­beeld van hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. Peter Havermans, Huismeester Een aantal van hen probeert daar een stokje voor te steken. Zo is Liesbeth Roks begonnen met haar project ‘liftkoffie’: gewoon in de hal van een flat gaan zitten en kijken wie er een praatje wil maken. Buurtgenoot George organiseert Surinaamse etentjes, een van zijn buurvrouwen regelt een koffieochtend regelde terwijl anderen aan de slag gaan met een ‘flatkrant’.

Alles om saamhorigheid en leefbaarheid te vergroten. ,,Mijn kantoor lijkt soms wel een clubhuis’’, zegt huismeester Peter Havermans van corporatie Alwel. ,,Deze buurt is een schoolvoorbeeld van hoe mensen met elkaar om kunnen gaan.’’

Quote We zoeken elkaar op en helpen elkaar. Als dat niet het geval was, dan zou ik me hier volledig verloren voelen. Sinead Powers, Bewoonster Middellaan Dat is wel eens ander geweest, zegt buurtbewoonster Ellen: ,,Dan zat iedereen in zijn tuintje, maar niemand sprak met elkaar.’’ Daarom is het bankje ook in een U-vorm gemaakt. ,,Je kunt elkaar in het gezicht kijken, in plaats van stoïcijns allemaal dezelfde kant op’’, verklaart wethouder Haagh.

Bewoonster Sinead Powers is blij met de manier waarop de buurt zich ontwikkeld: ,,Er wonen hier veel mensen met een rugzakje, maar we zoeken elkaar op en helpen elkaar. Bovendien luisteren huismeester en gemeente naar wat we te vertellen hebben. Als dat niet het geval was, dan zou ik me hier volledig verloren voelen.’’