Waar blijven die tiny houses nou toch?

Het was een succes, het experiment met de kleine en tijdelijke huisjes die in 2016 op de Oude Vest in Breda werden gebouwd. Leuk, handig, schattig. En een duurzame oplossing voor de woningnood bovendien. Maar nadat de tiny houses weer waren afgebroken, werd het stil. De doorbraak bleef uit. En daar wil Henk Leenders iets aan doen.

Sinds vorig jaar maakt het voormalige PvdA-raadslid, -Statenlid en -Tweede Kamerlid uit Breda zich sterk voor de bouw van tiny houses. Dat doet hij niet voor niks. Hij krijgt zijn salaris van Mill Home, een bedrijf dat de kleine huisjes ontwerpt en bouwt en waarvan Leenders nu adviseur is.

,,Ja, er moet brood op de plank. Maar als politicus werd ik al gegrepen door verhalen over het schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Mensen van 35 die vastzitten bij hun ouders'', vertelt Leenders.

Maar wat de Bredanaar nog veel interessanter vindt, is dat de tiny house-beweging staat voor duurzame ontwikkeling. Omdat ze groen en energieneutraal zijn, kan de bouw van de kleine huisjes bijdragen aan de ambitieuze milieudoelstellingen van veel gemeenten.

Waar de tiny house-beweging in Breda na de proef met de huisjes aan de Oude Vest is stilgevallen, lukt het de gemeente Woensdrecht wél om ze weg te zetten. Dat komt omdat Leenders de huidige wethouder Jeffrey van Agtmaal nog kent uit zijn periode in Provinciale Staten van Brabant. ,,Ook in Woensdrecht zijn veel jongeren die een huis zoek, dus werd Jeffrey meteen enthousiast. Hij ging op zoek naar grond en vond in Huijbergen een locatie waar vier tiny houses gebouwd kunnen worden. Als ze makkelijk verkopen, dan gaat Van Agtmaal ook in andere dorpen op zoen naar dit soort 'postzegels'.''

Niet alle bestuurders zijn zo vooruitstrevend, constateert Leenders: ,,Er is veel onbekendheid. Ik heb wel vijftig gemeentebesturen gesproken en er is er niet één die zegt: 'We doen het niet'. Maar ze zijn behoedzaam en afwachtend, want ze weten niet welke problemen ze kunnen verwachten. Er was een wethouder, die vroeg: 'Zijn dit de nieuwe woonwagenkampjes?' Ja, er moeten echt nog een paar schapen over de dam.''

Grond voor de mini-huisjes is er genoeg, zegt de Bredase politicus. ,,In elke gemeente zijn postzegels die braak liggen.'' In Breda wijst hij op lapjes grond bij winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden, in de Van Rijckevorselstraat in de Belcrum en bij de Spoorstraat, vlakbij het spoorwegviaduct. En zo heeft elke gemeente wel een paar 'postzegels'.

De kosten van een tiny house

De kosten van een tiny house variëren. Er zijn al huisjes van 15 vierkante meter te koop voor 15.000 euro, maar er is ook een architectonisch hoogstandje van 60.000 euro beschikbaar. Mill Home, het bedrijf waar Bredanaar Leenders zich voor inzet, heeft een straatje in het Friese Hardegarijp aangelegd waar huisjes staan die vanaf 85.000 euro te koop zijn. In Enschede wordt gewerkt aan een tiny-wijkje, waar de mini-huisjes in prijs variëren van 40.000 euro tot een ton.

Projecten in West-Brabant

In West-Brabant wordt her en der ook gewerkt aan de komst van tiny houses. Zo wordt er in Steenbergen gepraat over de bouw van veertig Finch-woningen, een soort Scandinavische blokhut. In Roosendaal komt een aantal kleine huisjes in de nieuwe wijk Stadsoevers en in Bergen op Zoom wordt het Krabbenhofje ontwikkeld met elf tiny houses. Ook in Alphen-Chaam wordt gedacht aan de bouw van enkele kleine huizen.

Nadeel: ze zijn wel klein

Het grootste nadeel van een tiny house: ze zijn zo klein. De gemiddelde Nederlander vindt 87 vierkante meter al klein genoeg, terwijl een tiny house niet veel groter is dan 50 vierkante meter. Dat blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. Toch heeft een op de tien huurders interesse in deze kleine woonvorm. Vooral de lage kosten en het makkelijk kunnen verplaatsen van de huisjes maakt ze interessant. Ook duurzaamheid en milieuvriendelijkheid worden gezien als voordelen.